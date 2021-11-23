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В Минфине прокомментировали ситуацию с «Роснано»

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности «Роснано» и ни один из них не предусматривает дефолта, говорится в сообщении Минфина РФ.

В министерстве напомнили, что 100% акций АО «Роснано» принадлежит Российской Федерации и в целях совершенствования операционной деятельности компании правительство РФ принимает решения по изменению состава совета директоров организации.

В настоящее время кабмин прорабатывает механизмы повышения эффективности деятельности акционерного общества, в том числе по его выходу из исторического проектного портфеля. Компания продолжает осуществлять хозяйственную деятельность и выполнять свои обязательства, указали в Минфине.

19 ноября «Роснано» обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций планы реструктуризации бизнеса.

В этот день Мосбиржа приостановила торги девятью выпусками облигаций компании, размещенных с 2014 по 2020 год. Их общий объем составляет 71,6 млрд руб. Держатели этих бондов оказались заблокированы в бумагах, так как пресс-релиз биржа выпустила после остановки торгов.

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