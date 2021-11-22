В Сербии назвали комфортной цену газа из России в $500 за тысячу кубометров

Сербию устроит цена газа из РФ в $450-500 за тысячу кубов. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич.

«Что ниже $500, а тем более, около $450 за тысячу кубометров, по моему личному мнению, нас бы полностью устроило», — отметил Вулетич.

По его словам, раньше цена газа для Сербии рассчитывалась по так называемой нефтяной формуле. Такой механизм был удобен и позволял предсказать стоимость топлива. В новые же договоры могут прописать элемент биржевой и рыночной цены.

«Называвшаяся по этим способам расчета цена в $530 за тысячу кубических метров очень высокая для нас», — подчеркнул глава Газовой ассоциации.

К тому же Сербия расходует очень небольшое количество газа, куда меньшее, чем в 1990 году. Однако потребление внутри страны может вырасти из-за перевода некоторых блоков ТЭС на природный газ.

16 ноября стало известно, что Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2». Из-за этого цена на газ в Европе в ходе торгов поднялась до $1100 за тыс. куб. м.