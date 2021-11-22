Облигации «Роснано» падают в цене на 5-20% после открытия торгов

Облигации «Роснано» после возобновления торгов на Московской бирже по состоянию на 10.32 мск понедельника, 22 ноября, снизились в стоимости на 5-20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Отмечается, что доходности бондов компании увеличились до 12-47%.

Торги ценными бумагами «Роснано» были приостановлены 19 ноября в соответствии с предписанием Центрального Банка России. После этого в компании заявили, что обсудили с кредиторами и крупными держателями облигаций реструктуризацию бизнеса.

В ночь на 22 ноября сообщалось, что в обороте Московской биржи находятся девять выпусков облигаций «Роснано», объем которых достиг 71,5 млрд рублей.

В Мосбирже уточнили, что готовят запрос в «Роснано» для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга.

В в 2020 году убыток компании «Роснано» превысил 50 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».