Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии

Украина возобновила поставки электроэнергии из Белоруссии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Укрэнерго».

По состоянию на утро субботу объемы импорта составляют 415 мегаватт в час.

18 ноября министерство энергетики Белоруссии прекратило поставки электричества на Украину. Тогда сообщалось, что импорт был прекращен «в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений».

В конце сентября Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Спустя месяц СМИ сообщили, что Украина планирует возобновить импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.