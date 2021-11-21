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Экономист Петроневич спрогнозировал укрепление рубля в ближайшие полгода

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Несмотря на факторы, оказывающие давление на валюту США, в ближайшие полгода ожидается сохранение позиции доллара против основных мировых валют. Об этом заявил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич в интервью агентству «Прайм».

«Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС, которое должно произойти во второй половине 2022 года и будет сильно зависеть от динамики инфляции», — объяснил он.

По словам эксперта, вероятнее всего, российская валюта укрепится.

«В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций», — отметил Петроневич.

В середине ноября аналитики Центрального банка зафиксировали резкое повышение спроса на американские доллары — на 58% в сравнении с августом. По данным ЦБ, в первый месяц осени россияне купили на 58% больше долларов, чем месяцем ранее. На 30% вырос спрос и на евро. Кроме того, увеличилось количество операций по покупке жителями России наличной иностранной валюты — на 26%.

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