В Китае Alibaba оштрафовали за антимонопольные нарушения

Global Look Press

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало несколько крупнейших компаний Китая, в том числе Alibaba, за нарушения антимонопольного законодательства. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.

Согласно документу, компании совершили административные нарушения и должны выплатить штраф в размере 500 тыс. юаней ($78,2 тыс).

Так, были незаконным образом скуплены акции Meizu Technology Co., Yongyang Anfeng (Beijing) Technology Co. и AutoNavi Software Holdings Co. Также были зафиксированы нарушения в оформлении отчетной документации у Baidu, Suning и Tencent.

В общей сложности власти Китая зарегистрировали 43 дела о подобных нарушениях за последнее время.

В апреле 2021 года за нарушение антимонопольного законодательства китайский регулятор оштрафовал компанию Alibaba на рекордные 18,34 млрд юаней ($2,78 млрд).

Ранее сообщалось, что общая сумма продаж на площадках Alibaba 11 ноября превысила $84,54 млрд.