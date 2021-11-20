Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Иммунолог Рябкова рассказала, что нужно проверить после перенесенного COVID-19 06:27
Ракицкий: хочу, чтобы команды из России и Украины могли играть друг с другом 06:20
Мокрый снег с дождем ожидаются в Москве 06:19
Эксперт Верещагин назвал правила использования смартфона на морозе 06:18
Разведка США нашла в порту ОАЭ китайский военный объект 06:17
В США показали новый секретный беспилотник 05:59
Экс-игрок «Зенита» назвал недостаток Дзюбы 05:58
Британия может бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине 05:53
Еще одного россиянина обвинили в размещении фото Гитлера на сайте «Бессмертного... 05:36
Петр Ян назвал самых думающих бойцов в ММА 05:34

Создателю биткоина предложили дать Нобелевскую премию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Создателю биткоина Сатоши Накамото предложили вручить Нобелевскую премией по экономике за создание этой криптовалюты. С соответствующим предложением выступил соучредитель и главный операционный директор криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэль Леон, сообщает CalcalistTech.

По его словам, Накамото принес больше материального благополучия сотням тысяч людей, чем большинство ученых-экономистов.

Также Леон заявил, что криптовалюта является «инновацией доверия», а до ее появления люди были вынуждены пользоваться только централизованными учреждениями, в том числе банки и правительства.

«Когда вы вкладываете деньги в банк, он платит вам 0,1% годовых, но когда вы занимаете деньги у банка, вы платите ему 7,73%. Честно ли это? Еще хуже, когда банки разоряются, то правительства выручают их, а когда проблемы у правительства, они просто печатают деньги. 30% всех долларов, находящихся в обращении, были напечатаны за последние 18 месяцев», — продолжил глава Celsius Network.

Он отметил, что это выгодное отличие криптовалюты, которая может «переворачивать все с ног на голову».

«Мы доверяем коду, а не какому-то посреднику. В результате вы можете переводить огромные суммы денег почти мгновенно с невероятно низкими комиссиями, зная, что все пойдет по плану», – заключил Леон.

Ранее сообщалось, что Накамото принадлежит почти 5% всех биткоинов мира.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть