Создателю биткоина предложили дать Нобелевскую премию

Создателю биткоина Сатоши Накамото предложили вручить Нобелевскую премией по экономике за создание этой криптовалюты. С соответствующим предложением выступил соучредитель и главный операционный директор криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэль Леон, сообщает CalcalistTech.

По его словам, Накамото принес больше материального благополучия сотням тысяч людей, чем большинство ученых-экономистов.

Также Леон заявил, что криптовалюта является «инновацией доверия», а до ее появления люди были вынуждены пользоваться только централизованными учреждениями, в том числе банки и правительства.

«Когда вы вкладываете деньги в банк, он платит вам 0,1% годовых, но когда вы занимаете деньги у банка, вы платите ему 7,73%. Честно ли это? Еще хуже, когда банки разоряются, то правительства выручают их, а когда проблемы у правительства, они просто печатают деньги. 30% всех долларов, находящихся в обращении, были напечатаны за последние 18 месяцев», — продолжил глава Celsius Network.

Он отметил, что это выгодное отличие криптовалюты, которая может «переворачивать все с ног на голову».

«Мы доверяем коду, а не какому-то посреднику. В результате вы можете переводить огромные суммы денег почти мгновенно с невероятно низкими комиссиями, зная, что все пойдет по плану», – заключил Леон.

Ранее сообщалось, что Накамото принадлежит почти 5% всех биткоинов мира.