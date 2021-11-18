Набиуллина: ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют

Руководитель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют. Об этом сообщает ТАСС.

«К криптовалютам как к частным валютам, которые претендуют на роль денег, мы относимся крайне негативно. Эти криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает, и, на наш взгляд, ответственное государство не должно стимулировать их распространение и вытеснение из платежей», — отметила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что при этом необходимо дать людям альтернативу, чем и занимаются в Центральном банке. В качестве примера Набиуллина привела цифровой рубль.

Руководитель ЦБ добавила, что российский регулятор не против цифровых финансовых активов, если они не используются для сомнительных операций, как это происходит с биткоином.

Ранее Набиуллина в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что самым опасным видом вложений сейчас является криптовалюта. По ее словам, стоимость этих активов меняется, а потери могут быть достаточно значительными.