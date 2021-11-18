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В России выросло число неплательщиков за коммунальные услуги

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что с начала 2021 года число неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выросло на 9%.

На 1 января 2021 года в России насчитывалось 35,3 тыс. таких неплательщиков. Уже к 1 ноября их стало 38,3 тыс. Общий прирост составил 8,7%. При этом в статистику входят те, кто не погасил свою задолженность даже после решения суда.

В НБКИ отмечают, что растет число юридических лиц, которые также не платят за услуги ЖКХ. На начало ноября их насчитывалось около 3,6 тыс. С начала 2021 года их стало больше на 2,9%.

Однако почти половина всех неплательщиков полностью или частично оплачивают свои задолженности, когда узнают о том, что информация о долгах попадет в их кредитные истории. В частности это объясняется тем, что записи о долгах не позволяют получить выгодные кредиты, заключили в бюро.

Ранее некоммерческое партнерство «Совета рынка» направило в Минэнерго РФ инициативу по ужесточению наказания за неоплату счетов на электроэнергию.

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