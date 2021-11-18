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В Узбекистане из-за изменения климата подорожал плов

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Depositphotos

Из-за сильной засухи, вызванной, предположительно, эффектами глобального потепления, стоимость плова в Узбекистане сильно возросла. Об этом пишет Kuwait Times.

По информации издания, температура на юге Узбекистана летом доходила до +40С, в то время как в норме она должна составлять 30-32С. Из-за этого портятся ингредиенты знаменитого на весь мир блюда среднеазиатской кухни, а в особенности, моркови. В результате неурожая цены на плов выросли почти на 30%.

«На такой жаре, моя морковь для плова просто сгорает», — сообщил фермер Мухтор Газатов, чей доход за этот сезон из-за неурожая упал на треть.

Отмечается также, что в Узбекистане, помимо проблем, связанных с неурожаем, стоит острая проблема нехватки пресной воды, связанная с быстрым ростом населения и таянием ледников в горах, где находятся источники рек страны. В последние двадцать лет правительство страны активно пытается сократить расход воды на возделывание таких культур, как хлопок и рис, взамен внедрив более энергоэффективные ирригационные технологии. Тем не менее, успехи в этой политике пока что незаметны.

Ранее сообщалось, что министр юстиции островного государства в Тувалу обратился к участникам климатического саммита в Глазго, стоя по колено в воде, чтобы обратить внимание международной общественности на проблему глобального потепления и подчеркнуть риск возможного затопления страны.

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