России редложили увеличить поглощающую способность лесов втрое

С 0,6 млрд до 1,8–2,2 млрд т CO2-эквивалента может вырасти поглощающая способность российских лесов. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) «Неразведанное богатство: почему для России важно осознать подлинную ценность лесов».

Таким образом, по оценке экспертов, ценность лесов может увеличиться с $4–17 трлн до $9–57 трлн. Но для этого нужно пересмотреть подход к учету, защите и управлением лесами, указывают аналитики.

Результаты первого цикла государственной инвентаризации леса говорят, что общий запас древесины больше текущей официальной оценки на 35%.

В Минэкономразвития подготовили проект низкоуглеродной стратегии России, включающей поглощение парниковых газов лесами. Он предусматривает только удвоение уровня абсорбции вредных газов лесами, до 1,1 млрд т — к 2050 году.

Согласно докладу Boston Consulting Group, неоцененность российских лесов по способности поглощать парниковые газы связана с тем, что на 2020 год данные о 84,4% российских лесов недостоверны. Сейчас не учитывается до 9% площади и 39% запасов леса, указали эксперты.

На сегодняшний день мировом сообществе в качестве создающих положительный климатический эффект признаются лишь так называемые управляемые леса. На таких территориях должны быть организованы качественные учет и пожарная охрана. В России в эту категорию попадают далеко не все леса — до 60–70 млн га вошли в состав сельскохозяйственных земель, еще 200 млн га считаются резервными.

Помимо этого, отмечаются ошибки при учете поглощения углекислого газа гарями и редколесьем. Это происходит из-за того, что нет научных данных для уточнения поглощения CO2 почвой, подлеском и редколесьем.