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Кабмин переведет микробизнес на автоматическую систему налогообложения

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

В России будет запущен пилотный проект по переводу микропредприятий на автоматизированную систему налогообложения. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

Проект продлится шесть лет. В нем будут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, чей ежегодный доход не превышает 60 млн рублей, а количество сотрудников – не более пяти. Организации смогут подключиться к системе через личный кабинет налогоплательщика. Татарстан и Калужская область уже хотят принять участие в эксперименте, сообщил Мишустин.

После запуска пилотного проекта юрлица и ИП уже не должны готовить и подавать налоговые декларации. Платежи будут рассчитываться автоматически на основании движений по счетам и кассовым операциям.

«Такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий. Освободившиеся ресурсы они смогут направить на собственное развитие», — заявил премьер-министр.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) планировала распространить действие института единого налогового счета (ЕНС) на индивидуальных предпринимателей и организации.

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