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Минэкономики ФРГ: решение регулятора по «Северному потоку — 2» не связано с политикой

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Политика не имеет никакого отношению к решению Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) приостановить сертификацию Nord Stream 2 AG. Об этом заявил представитель министерства экономики Германии Сузанне Унград, передает ТАСС.

«Этот акт имеет регуляторный характер, который объясняется задачами BNA», — уточнила она.

16 ноября немецкое Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2».

В министерстве иностранных дел Германии заявили, что решение о приостановке сертификации не было плановым, оно было принято для скорейшего выполнения требований законодательства Германии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят политической подоплеки в приостановке Германией сертификации газопровода «Северный поток — 2».

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