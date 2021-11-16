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Германский суд отклонил иск экологов по «Северному потоку — 2»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Высший административный суд в германском городе Грайфсвальд отклонил иск экологов природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe с требованием не допустить строительство «Северного потока — 2», сообщает ТАСС.

«Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда», — говорится в сообщении.

Кроме того, суд постановил, что иск «отчасти неприемлем» и в некоторой степени не обоснован, а последствия строительства и эксплуатации газопровода для окружающей среды были изучены, подчеркнули в суде.

Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe заявила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» в германских водах следует приостановить для того, чтобы оценить влияние укладки труб на окружающую среду.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство было завершено 10 сентября.

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