Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Санкт-Петербурге нашли сумку с расчлененным телом мужчины 16:35
В НАТО призвали направить четкое послание России из-за Украины 16:35
Объявлен состав женской сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону 16:35
Apple вернет в iPhone удобную функцию 16:29
СК завел уголовное дело в связи с отравлением 11 человек метанолом... 16:29
К журналисту «КП» Можейко в белорусском СИЗО пустили адвокатов 16:24
Психолог из Сыктывкара заявила, что коллеги довели ее до выкидыша 16:24
Саакашвили пожаловался, что третий день не встает с кровати из-за плохого... 16:23
Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак» 16:22
Главу вологодского отделения ПФР заподозрили в злоупотреблении полномочиями... 16:19

Набиуллина заявила о возвращении ключевой ставки к 6% в 2023 году

close
100%
Банк России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор опустит ключевую ставку к 6% не раньше середины 2023 года на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. Трансляция встречи велась на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Возвращение к нейтральному уровню ставки — это 5-6% — произойдет где-то не раньше середины 2023 года. Это необходимо, чтобы инфляция вернулась к цели и сохранялась на этом уровне», — отметила Набиуллина.

Она сообщила, что сейчас ключевая ставка в России составляет 7,5% годовых. Ранее такой же уровень ставки наблюдался в июле 2019 года. При этом в дальнейшем может быть ужесточение денежно-кредитной политики, что говорит о последующем повышении этого показателя.

Ранее Набиуллина заявила, что благополучию соотечественников сейчас может угрожать высокая инфляция. Также глава ЦБ обратила внимание, что регулятору обязательно стоило вмешаться, не допустив рост инфляции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть