Набиуллина заявила о возвращении ключевой ставки к 6% в 2023 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор опустит ключевую ставку к 6% не раньше середины 2023 года на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. Трансляция встречи велась на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Возвращение к нейтральному уровню ставки — это 5-6% — произойдет где-то не раньше середины 2023 года. Это необходимо, чтобы инфляция вернулась к цели и сохранялась на этом уровне», — отметила Набиуллина.

Она сообщила, что сейчас ключевая ставка в России составляет 7,5% годовых. Ранее такой же уровень ставки наблюдался в июле 2019 года. При этом в дальнейшем может быть ужесточение денежно-кредитной политики, что говорит о последующем повышении этого показателя.

Ранее Набиуллина заявила, что благополучию соотечественников сейчас может угрожать высокая инфляция. Также глава ЦБ обратила внимание, что регулятору обязательно стоило вмешаться, не допустив рост инфляции.