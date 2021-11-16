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Правительство разъяснит указ Путина о районах Крайнего Севера

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Правительство готовит постановление, детализирующее указ президента от 15 ноября, лишающий часть территорий страны статуса, приравнивающего их к районам Крайнего Севера. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минэкономразвития.

В министерстве объяснили, что в прошлом было принято много нормативно-правовых федеральных актов, касающихся статуса территорий и полагающихся их жителям льгот, сейчас их обновили и актуализировали. Проект постановления правительства согласован с заинтересованными федеральными ведомствами и регионами.

На Крайнем Севере и приравненных к нему территориях проживает около 9,8 млн человек, среди которых 6 млн – трудоспособное население. Поэтому указ президента вызвал резонанс, так как затрагивает ряд льгот, полагающихся тем, кто живет в северных регионах.

Накануне президент России Владимир Путин отменил указ первого президента РФ Бориса Ельцина от 20 декабря 1993 года о приравнивании ряда районов Карелии к территории Крайнего Севера. Из списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

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