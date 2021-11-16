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Политолог из Украины допустил отмену безвиза с Евросоюзом из-за «действий» России

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State Border Committee of the Republic of Belarus/AP

Украина может лишиться безвизового режима с Европейским союзом из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, который якобы мог возникнуть из-за действий России. Такое мнение выразил политолог Богдан Петренко в статье для издания «Главред».

По мнению автора, Москва пытается включить Киев в свою сферу влияния.

«Возможно ограничение безвизового режима, если слишком много мигрантов будут проводить через Украину в ЕС. Соответственно, Европа может начать отталкивать Украину, чем воспользуется Россия. Поэтому существует риск того, что Украина может превратиться из буферной зоны между ЕС и Россией в зону влияния Москвы», — заявил Петренко.

Эксперт добавил, что миграционный кризис может затронуть и Украину, куда могут попасть беженцы. Политолог напомнил о заявлении Польши, которая намерена усилить польско-украинские границы. Это, по мнению Петренко, несет для украинской стороны большие риски.

Ситуация с мигрантами может завершиться тем, что появится стена или колючая проволока, и будет ограничено пограничное движение на польско-украинской границе.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил о причастности Москвы к притоку мигрантов в Белоруссию.

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Проблемы с мигрантами
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