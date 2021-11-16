В России могут зафиксировать цены на удобрения

В России хотят зафиксировать цены на удобрения для стабилизации рынка продовольствия. Соответствующее предложение в аппарат кабмина направил Минсельхоз, пишут «Известия».

По данным министерства, в РФ подорожание производства продукции сельского хозяйства в среднем составило 15-25%. Наибольший вклад сделали минеральные удобрения, стоимость которых за год увеличилась максимум на 125%, указало ведомство.

При этом в стране цены на минеральные удобрения растут в первую очередь из мировых. В Европе компании пока прекратили производство минеральных удобрений из-за увеличения цен на энергоносители, поэтому себестоимость производства сельхозпродукции может вырасти, сообщило министерство.

В связи с этим Минсельхоз предлагает подготовить нормативно-правовой акт, в котором будет закреплен показатель доступности удобрений на рынке с расчетом соответствующего индекса, который будет зависеть от ситуации на рынках продовольствия и минеральных удобрений. В случае, если показатель упадет ниже определенного целевого значения, то стоимость продукции зафиксируют для продажи.

Ранее агроном Леонид Белый рассказал, что в РФ могут возникнуть проблемы с урожаем в следующем году из-за закрытия в ЕС производств минеральных удобрений на фоне газового кризиса.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цены в стране растут из-за ситуации на внешних рынках и «посткризисной волатильности». По его словам, страна не может жить замкнуто, и полностью исключить процесс подорожания товаров не может ни одно государство.