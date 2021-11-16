Названы две цели повышения цены на водку в России

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец назвал цели повышения цены на водку. Как отметил финансист в интервью радио Sputnik , повышение стоимости алкоголя в розничной продаже по инициативе регуляторов преследует две основные цели.

Таким образом власти хотят увеличить налоговые платежи и уменьшить потребление алкогольных напитков населением.

Зубец отметил, что повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь в прошлом уже давало положительный эффект, поэтому может сработать и сейчас.

По словам специалиста, повышение реальных цен на алкоголь в рознице привело к тому, что россияне стали намного меньше пить. Страна уже не является лидером по потреблению алкоголя, рассказал Зубец.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России предложило со следующего года повысить минимальную розничную цену на водку, которая будет составлять 261 руб. за 0,5 литра. На фоне чего средняя стоимость водки возрастет на 7,4%, а коньяка — на 7,6%.