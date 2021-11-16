Произошло первое за четыре года обновление биткоина

Первое за четыре года обновление биткоина под названием Taproot было выпущено 14 ноября, передает CNBC.

Основная часть обновлений связана с с конфиденциальностью и электронным подписями. В настоящее время данная цифровая валюта работает на системе, которая создает электронную подпись при помощи ключа от кошелька, и это гарантирует, что биткоин может потратить только законный владелец.

В обновленной версии транзакции можно будет осуществлять с несколькими подписями. На практике это позволит лучше сохранять анонимность пользователей, сообщает телеканал.

Изменения также расширят возможность применения смарт-контрактов — транзакций, «зашифрованных» в блокчейн. В результате обновления такие контракты «стали дешевле и меньше» по своему информационному объему. В перспективе их можно будет использовать для транзакций любого вида. Также смарт-контракты способны убрать посредников при оплате различных услуг или товаров.

На прошлой неделе генеральный директор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что в течение месяца биткоин может как прибавить в цене еще около $10 тыс., так и упасть на $10-15 тыс. На момент публикации заметки цена этой криптовалюты превысила $68 тыс. (около 4,84 млн руб.), обновив исторический рекорд.