Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Пять подростков ранены при стрельбе у школы в США 01:19
Силовики избили беженку на белорусско-польской границе 01:16
Россияне рассказали, какая прибавка к зарплате им нужна для комфортной жизни 01:00
Набиуллина заявила, что в увеличении инфляции есть вина граждан 00:58
Дезинфекторы жестоко убили собаку, пока хозяйка была на карантине 00:52
Сборная Англии забила 10 безответных мячей в матче квалификации к ЧМ-2022 00:49
Счетная палата перечислила дефекты системы медицинского страхования в России 00:43
Сборная Италии не смогла одолеть Северную Ирландию и сыграет в стыковых матчах 00:35
Тигренок справил нужду на руках у Баскова во время съемок «Голубого огонька» 00:26
Суд постановил освободить обвиняемого в неуважении к Конгрессу экс-помощника... 00:26

Произошло первое за четыре года обновление биткоина

close
100%
Depositphotos

Первое за четыре года обновление биткоина под названием Taproot было выпущено 14 ноября, передает CNBC.

Основная часть обновлений связана с с конфиденциальностью и электронным подписями. В настоящее время данная цифровая валюта работает на системе, которая создает электронную подпись при помощи ключа от кошелька, и это гарантирует, что биткоин может потратить только законный владелец.

В обновленной версии транзакции можно будет осуществлять с несколькими подписями. На практике это позволит лучше сохранять анонимность пользователей, сообщает телеканал.

Изменения также расширят возможность применения смарт-контрактов — транзакций, «зашифрованных» в блокчейн. В результате обновления такие контракты «стали дешевле и меньше» по своему информационному объему. В перспективе их можно будет использовать для транзакций любого вида. Также смарт-контракты способны убрать посредников при оплате различных услуг или товаров.

На прошлой неделе генеральный директор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что в течение месяца биткоин может как прибавить в цене еще около $10 тыс., так и упасть на $10-15 тыс. На момент публикации заметки цена этой криптовалюты превысила $68 тыс. (около 4,84 млн руб.), обновив исторический рекорд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть