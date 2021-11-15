BP заявила о готовности закупать газ у «Роснефти»

Глава британской компании BP Бернард Луни на конференции ADIPEC в Абу-Даби рассказал журналистам, что BP готова закупать газ у «Роснефти», в случае получения права на экспорт природного газа.

Отвечая на вопрос, может ли BP стать покупателем газа «Роснефти», Луни отметил, что это возможно. Кроме того, он напомнил, что «Роснефть» и BP связывает давнее сотрудничество — BP владеет 19,75% «Роснефти».

Глава BP также пояснил, что обсуждал с Игорем Сечиным «потенциал «Роснефти» по экспорту газа в будущем, который поможет обеспечить энергетическую безопасность.

Напомним, согласно российскому законодательству, право экспорта трубопроводного газа закреплено только за «Газпромом». Однако, в свое время «Роснефть» совместно с «Новатэком» удалось добиться отмены монополии по экспорту СПГ, но на экспорт трубопроводного газа до сих пор существует монополия.

В июне 2017 года «Роснефть» и ВР подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, в рамках которого «Роснефть» и BP Gas Marketing Limited (дочернее предприятие ВР) планируют заключить договор купли-продажи добываемого «Роснефтью» газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы. По словам главы ВР Боба Дадли, компания была готова с 2019 года покупать газ у «Роснефти» после получения необходимого разрешения от властей РФ.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в интервью «Ленте.ру» заявил, что экспортное законодательство на данный момент сдерживает развитие газовой отрасли России и противоречит основной цели государственной политики — максимизации налоговых поступлений в бюджет.

Эксперт подчеркнул, что «Роснефть» могла бы осуществлять поставки газа европейским компаниям, не имеющим контрактов с «Газпромом».

«У компании есть потенциальные покупатели, которые не являются клиентами «Газпрома» и в настоящий момент, в отсутствие альтернативных поставщиков из России, ориентируются на покупку американского СПГ. В результате речь будет идти об увеличении общих объемов экспорта российского газа. Прежде всего, бюджет РФ гарантированно получит значительные дополнительные доходы от такого увеличения. К тому же компания предлагает платить НДПИ по повышенной ставке», — отмечает он.