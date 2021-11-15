Китай назвали самой быстро богатеющей страной на планете

За последние 100 лет Китай богател быстрее всех в мире, обогнав США по уровню дохода. Об этом свидетельствуют данные отчета консалтинговой компании McKinsey.

Мировое богатство за последние 20 лет выросло втрое. Основные причины такого резкого роста глобальных доходов связывают с ростом цен на жилье. Так, чистые активы 10 стран, на которые приходятся более 60% глобального дохода выросли с $156 трлн до $514 трлн всего за 20 лет. При этом треть прироста приходится на Китай, чье благосостояние увеличилось с 7 до $120 трлн.

США показали более скромные результаты. За 20 лет они смогли дорасти лишь до $90 трлн, улучшив значение 2000 года в два раза, отмечается в сообщении.

Почти три четверти общей стоимости всех мировых активов – это недвижимость. Поэтому резкий рост стоимости активов связан с недвижимостью и снижением процентных ставок. Однако она дорожает быстрее роста доходов. Это приводит к тому, что еще большее количество людей не могут позволить себе покупку жилья, отметили в McKinsey. Такая ситуация может привести к финансовому кризису, который уже был в США 13 лет назад в связи с пузырем на рынке жилья, заключили аналитики компании.