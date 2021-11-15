В Минцифры указали на число подтвержденных на «Госуслугах» корпоративных sim-карт

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций указали на число подтвержденных на «Госуслугах» корпоративных sim-карт.

«Минцифры России сообщает, что с 1 июня 2021 года через портал госуслуг успешно подтверждено 13,3 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств, в рамках поправок в закон «О связи», — указано в сообщении.

Для регистрации корпоративных sim-карт необходимо предоставить данные о SIM-картах корпоративных пользователей операторам мобильной связи, а затем подтвердить использование этих SIM-карт через портал «Госуслуги».

«Регистрация сим-карт проходит по графику. Совместно с крупнейшими операторами сотовой связи мы проводим ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября этого года все корпоративные клиенты (крупные промышленные корпорации, банки, ритейл и пр.) подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают сим-картами», — заявил Дмитрий Дубинин, директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что борьба с «серыми» SIM-картами не нарушит тайну связи.