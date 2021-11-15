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Правительство отказало российской туротрасли в снижении НДС

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Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

В правительстве посчитали, что не нужно снижать НДС вдвое, до 10% для туристической отрасли об этом пишут «Известия».

К выводу о нецелесообразности такого шага пришел кабмин по итогам исполнения поручения президента. Подготовлен соответствующий доклад для главы государства. В документе говорится, что снижение НДС в этой отрасли привело бы к потерям федерального бюджета в размере более 37 млрд рублей в год.

Также в правительственном докладе отмечается, что снижение налога могло бы стать прецедентом для других отраслей.

В Ростуризме заявили «Известиям», бизнес выступал за снижение сбора до 7%. Представители туристической сферы и гостиничного бизнеса указывают на малую рентабельность и низкую инвестиционную привлекательность.

Ранее стало известно, что малый бизнес получит льготное финансирование по программе ЦБ и Корпорации МСП. На льготные кредиты могут претендовать гостиницы, общепит, парикмахерские и салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные организации, музеи, зоопарки. Также поддержка распространяется на компании в сфере туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого бытового ремонта.

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