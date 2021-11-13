Defence24: угрозы Лукашенко могут привести к новой газовой войне с Европой

Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко приостановить транзит газа могут спровоцировать новую газовую войну с Европой, пишет польское издание Defence 24.

По мнению автора статьи Якуба Веха, белорусский президент не мог допустить подобное высказывание без одобрения Москвы и Кремля в частности. При этом, как отмечает издание, приостановка транзита газа в Европу Минском может послужить для РФ еще одним аргументом в пользу «Северного потока – 2».

«Россия уже давно демонстрировала, что она умеет использовать свои энергоресурсы для достижения политических целей. Последний масштабный инцидент такого рода произошел в 2009 году. Тогда россияне, сократив поставки газа через Украину, заставили европейцев использовать стратегические резервы этого топлива», — подчеркнул автор статьи, отметив, что сегодняшний кризис может привести к повторению событий 12-летней давности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу станет нарушением транзитного контракта.

Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия рассмотрит возможность перекрытия газового транзита из России в Европу по трубопроводу «Ямал — Европа» в качестве ответной меры на угрозы Польши закрыть границы и пятый пакет санкций со стороны Евросоюза.

«Ямал — Европа» является третьим из основных маршрутов поставок российского сырья в Европу. Газопровод имеет протяженность свыше 2 тыс. км и проходит по территории России, Белоруссии, Германии и Польши, прокачивая до 33 млрд кубов газа ежегодно. Большая часть топлива поступает в ФРГ, откуда реверсом газ попадает в другие европейские страны, включая Польшу.