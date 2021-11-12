Сбер намерен через 3-4 года автоматизировать 70-80% банковских операций

Сегодня около 100% потребительских кредитов физическим лицам в Сбере одобряется при помощи нейронных сетей, и только какие-то жалобы или заявления клиентов, не согласных с принятым решением, рассматриваются людьми, рассказал журналистам на международной конференции AI Journey глава Сбера Герман Греф.

«Что касается корпоративного сектора, то примерно 80% кредитов малого бизнеса также выдается при помощи нейросети, и на принятие решения уходит около 3 минут. По оборотному кредитованию компаний среднего и крупного бизнеса примерно 55% решения также принимаются без участия людей и всего за 7 минут. Что касается ипотеки, то ипотека у нас пока полностью не переведена на нейронные сети, так как это сложный продукт, но примерно 60-70% процесса удалось автоматизировать – через «Дом.Клик» на получение такого кредита уходит около 2 минут», — отметил председатель правления Сбера.

По его словам, в том, что касается корпоративных клиентов, практически из всех процессов в Сбере уже исключен людской труд – исключением является разве что структурирование сложных сделок.

«Сами сложные сделки собираются вручную, но все, что касается комплаенса, робота-юриста, анализа финансового состояния, все финансовые модели составляются автоматически. Если на сегодняшний день процессы еще не автоматизированы на 100%, то каждый из имеющихся в банке процессов реализуется с использованием ИИ хотя бы на 50%. Это вопрос времени – я думаю, что нужно 3-4 года на то, чтобы практически полностью уйти от ручного труда по подавляющему большинству наших продуктов», — говорит Герман Греф.

Глава Сбера полагает, что 20-30% сложных продуктов останутся прерогативой людей – финансовой организации по-прежнему нужны будут аналитики и человеческий креатив для решения нестандартных ситуаций. Все остальное поддается стандартизации и принятию решений с использованием ИИ, заключил Греф.