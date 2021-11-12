В Госдуме предложили отказаться от накопительной части пенсии в рамках ОПС

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил исключить накопительную часть пенсии из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). Так он прокомментировал в своем Telegram-канале инициативу Центра стратегических разработок (ЦСР) о создании в России единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых.

Депутат напомнил, что в настоящее время у самозанятых пенсионные права формируются только в случае добровольного пенсионного страхования и уплаты соответствующих взносов.

«Надо понимать, что при действующей модели самозанятый, не платя никаких взносов, вряд ли заработает себе пенсию», — добавил он.

Нилов считает, что нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы ОПС и перестать ее замораживать, а также найти стимулирующие факторы, которые позволят гражданам максимально комфортно зарабатывать на негосударственную пенсию по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что в России могут создать для самозанятых единый негосударственный пенсионный план. Данная инициатива обсуждалась на совещании на площадке ЦСР, в котором приняли участие представители органов власти и рынка.