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В Финляндии разрешили подглядывать зарплаты коллег для ликвидации гендерного неравенства

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Depositphotos

Для сокращения разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами и ликвидации гендерного неравенства в Финляндии работникам компаний позволят узнавать зарплаты своих коллег. Об этом пишет Reuters.

«Центральным в программе правительства является устранение неоправданных разрывов в оплате труда», — рассказал министр по вопросам равноправия Финляндии Томас Бломквист. По его словам, законопроект могут принять в парламенте еще до выборов в апреле 2023 года.

Несмотря на то, что Финляндия десятилетиями занимается вопросами равноправия, по результатам опроса Организации экономического сотрудничества и развития она заняла 37-е место в рейтинге равенства зарплат. Так, в 2020 году финские женщины зарабатывали на 17,2% меньше, чем мужчины.

На сегодняшний день законопроект подвергся критике, как со стороны профсоюзов работников, так и со стороны работодателей, которые заявляют, что новая мера вызовет больше конфликтов на рабочем месте. «Обязательная публикация подробной информации о зарплатах приведет к всеобщему любопытству и ухудшению рабочей атмосферы», — сообщила старший юрисконсульт группы Катя Леппанен.

Однако профсоюзы рабочих уверены, что было проведено достаточно исследований по этому вопросу и пора действовать. Они считают, что необходимо изменить отношение людей к гендерному равноправию, а для этого нужно поменять закон.

Ранее финский лидер Саули Ниинисте 6 октября провел рабочий день вместе с 16-летней Неллой Салминен в рамках кампании ООН Girls Takeover (англ. — «девушки берут власть»).

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