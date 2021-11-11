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Минпромторг предложил увеличить пошлину на лом черных металлов до €100 за тонну

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов предложил увеличить пошлину на лом черных металлов с €70 до €100 за тонну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Евтухов напомнил, что в России два раза за год поднимали пошлину на экспорт лома, что позволило снизить объемы его вывоза из страны и стабилизировать цены. По его словам, себестоимость арматуры на две третьих формируется именно металлом.

«Поскольку данная мера уже показала свою эффективность, а также с учетом того, что сегодня на внешнем рынке вновь наблюдается очередной рост цен на лом, считаем целесообразным реализовать следующий этап и повысить пошлину до 100 евро за тонну», — сказал замглавы.

Ранее в Госдуме РФ предложили продлить пошлины на металлы, чтобы остановить рост цен на жилье.

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелева, в среднем за год стоимость арматуры в России выросла на 100% и более, канаты для производства плит подорожали на 215%. Одной из причин роста цен является экспорт за границу, где готовы покупать арматуру по более высокой цене, чем на внутреннем рынке.

Чтобы решить эту проблему, веденные с 1 августа до 31 декабря экспортные пошлины хотят пролонгировать на весь 2022 год.

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