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В США появились очереди из нуждающихся за едой

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Depositphotos

Сотни американцев не могут позволить себе еду и идут в продовольственные банки, чтобы получить бесплатный продуктовый набор. Об этом сообщает издание AP News.

Из-за повышенного спроса со стороны американских семей продовольственные банки в стране стали тратить более миллиона долларов в месяц, чтобы распределить свыше 2 тыс. тонн продуктов питания между нуждающимися, отметил пресс-секретарь Оклендского продовольственного банка Майкл Альтфест.

На сегодняшний день сотни людей идут и выстраиваются в очереди на еженедельную раздачу еды. Эта ситуация сложилась потому, что в стране сейчас наблюдаются серьезные перебои с поставками продуктов питания, вследствие чего цены на продукты резко выросли. При этом сами американцы отмечают, что берут в продовольственных банках лишь самое необходимое.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке владельцы ресторанов и отелей пожаловались на дефицит бытовых товаров первой необходимости, в том числе и туалетной бумаги. Это произошло после того, как город открыли для посещения вакцинированных туристов.

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