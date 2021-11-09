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Украина передаст железнодорожные перевозки немецкой компании

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Depositphotos

Железные дороги Украины с 2022 года перейдут в управление Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting. Об этом на форуме «Большая стройка: новая железная дорога» заявил министр транспорта страны Александр Кубраков.

Меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве между двумя корпорациями был подписан еще в январе 2020 года. Исходя из данных документа, Киев должен передать «Украинские железные дороги» в управление немцам на 10 лет.

При этом украинская сторона не теряет контроль над полным управлением компанией, в свою очередь немецкие специалисты будут работать над реформированием механизмов управления железными дорогами.

«По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года. Эта компания имеет такой опыт в Казахстане, и он достаточно успешен», — отметил политик.

Кубраков считает, что компании на сегодняшний день начали реализовывать первую фазу совместного сотрудничества, в частности, предоставляя консультационные услуги.

Ранее в РЖД заявили об отсутствии искусственных ограничений на перевозку казахстанского угля на Украину. В кампании отметили, что направление перевозок выбирают сами грузоотправители. При этом приоритет распределения провозных способностей при избыточном спросе определяется правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД.

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