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Глобальная капитализация криптовалюты превысила $3 трлн

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Depositphotos

Планку в $3 триллиона пересекла капитализация глобального рынка криптовалют. Такие данные опубликованы на портале CoinGecko.

Отмечается, что такую отметку капитализация пересекла по состоянию на 17.07 мск, увеличившись на 3,3%. На рынки доминируют биткоин и Ethereum (41,3% и 18,7%).

В феврале капитализация рынка криптовалют впервые превысила $1 триллиона. А в мае — $2 трлн.

Ранее цена на биткоин, впервые с 21 октября, увеличилась почти на 7% и в ходе торгов превышала отметку в $66 тысяч.

2 ноября сообщалось, что стоимость Ethereum, или эфира, достигла отметки в $4,5 тыс. Таким образом, цена второй криптовалюты мира побила предыдущий рекорд.

Ранее в октябре биткоин уже превышал отметку в $66 тыс. (около 4,7 млн руб.).

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