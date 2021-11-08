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Судебные приставы в Москве взыскали с должников рекордные 100 млрд рублей

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Московские судебные приставы с января по сентябрь 2021 года взыскали с должников рекордную сумму — более 100 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Москве.

При этом известно, что за весь прошлый год было взыскано с физических и юридических лиц 96 млрд рублей, за 2019 год — 97 млрд, за 2018 год — почти 90 млрд.

По данным ГУ ФССП, в этом году на 1,1 млрд рублей долгов пришлись на алименты, на 342 млн рублей было взыскано долгов по заработной плате, на 2 млрд рублей — долгов по жилищно-коммунальным услугам, на 882 млн рублей — долгов в пользу организаций ТЭК. Также столичные приставы взыскали административные штрафы на 4,2 млрд рублей.

Отмечается, что 40,5 млрд рублей пришлись на долги по налоговым платежам.

По состоянию на 1 октября 2021 года, на исполнении в ГУ ФССП России по Москве находится порядка 6,4 млн исполнительных производств.

Ранее сообщалось, как судебные приставы рассылают непогашаемые штрафы.

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