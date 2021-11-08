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«Ъ»: дистанционная занятость может снизить социальную защищенность сотрудников

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Global Look Press

Исследователи Высшей школы экономики и Института социологии РАН заявили, что в России работодатели все меньше предоставляют своим работникам социальных гарантий и льгот. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что с 2000 года доля работников, имеющих доступ к корпоративной медицине, питанию и транспорту, сократилась почти вдвое. Исследователи указывают, что при этом доступность корпоративного образования не изменилась.

Такая тенденция объясняется распространением удаленной занятости. У сотрудников «на удаленке» соцпакет продолжит сокращаться, считают аналитики.

Ранее исследование показало, что более 70% россиян хотели бы работать удаленно. При этом уже работают в дистанционном формате 12% опрошенных. Также 16% не рассматривают для себя удаленку.

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