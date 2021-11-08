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Токены Tesla упали почти на 7% после опроса Маска в Twitter

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Global Look Press

Токены Tesla упали в цене на 6,8% после опроса владельца компании Илона Маска в Twitter, где он спросил у своих читателей, стоит ли ему продавать 10% своих акций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что на криптовалютной бирже FTX токены компании торговались вечером 7 ноября по цене $1139, что на 6,8% ниже по сравнению с показателями 5 ноября. Агентство также прогнозирует падение стоимости ценных бумаг Tesla после открытия торговых площадок утром 8 ноября.

Накануне американский предприниматель Илон Маск организовал опрос, в котором поинтересовался, стоит ли ему продавать 10% своих акций компании Tesla. Он подчеркнул, что в последнее время много делается из нереализованной прибыли, которая является средством уклонения уплаты от налогов. Это и стало причиной создания опроса.

По результатам опроса, большинство пользователей - 57,9% проголосовавших - высказались за продажу акций американского предпринимателя. 42,1% участников опроса не поддержали эту идею.

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