Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врач Царева назвала фактор, повышающий риск заболеть COVID-19 09:23
В Крыму предложили сменить тактику для возвращения скифского золота 09:08
Названы страны, находящиеся под угрозой исчезновения 09:01
В США зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом у гиен 08:55
Глава UFC: Федор Емельяненко отклонил самую крупную сделку в своей жизни 08:39
Глава генштаба Украины назвал условие, при котором Киев снова применит Bayraktar 08:38
Задержан четвертый участник нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве 08:16
Хави обратился к фанатам «Барселоны» 08:15
Стало известно, кто станет новым главой МИД Японии 07:57
В Турции призывают обратиться к президенту США из-за неудаления игрока... 07:54

«Оператор ГТС Украины» заявил о снижении транзита российского газа в Евросоюз

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19%, сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

По информации компании, транзит в октябре составил 2,6 млрд куб. м газа, что меньше сентябрьских показателей на 623 млн кубометров.

Между тем транзитные объемы в Словакию увеличились по сравнению с показателями сентября на 6%, до 2,1 млрд кубометров, отметили в компании. Поставки газа в Словакию составили 80% от общего объема транзита.

Кроме того, «Оператор ГТС Украины» транспортировал 342 млн куб. м газа в Польшу (+3% по сравнению с сентябрем), и 176 млн куб. м (-9%) в Молдову. Все транзитные поставки газа из России в страны Европы не превышали забронированных годовых мощностей, подчеркнули в пресс-службе.

Несмотря на рост поставок газа в Молдавию с 1 ноября, общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжило снижение, а объемы прокачки были ниже забронированных уровней — в среднем 60 млн куб. м в сутки, указал «Оператор ГТС Украины».

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, он предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

Украина при этом настаивает на увеличении поставок российского газа. Страна уже лишилась части транзита, так как Венгрия с октября получает газ по «Турецкому потоку» по новому контракту с РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ответит «ассиметричными шагами», если Россия прекратит поставки газа в страну.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть