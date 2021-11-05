Исследование: россияне стали снимать большие суммы наличных

За минувшие три квартала текущего года россияне стали снимать и вносить деньги в банкоматы на более крупные средние чеки, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой исследование банка «Русский стандарт».

По данным кредитной организации, за три квартала 2021 года относительно января-сентября 2020 года средний чек снятия вырос на 17% и составил 26 243 рубля, а внесения – на 12% и составил 10 394 рубля.

Отмечается, что в России сохранятся тенденция, когда клиенты банков больше вносят наличных на карту, чем снимают через банкоматы. За три квартала 2021 года 76% операций – это внесение и только 21% - снятие».

Такую статистику эксперты объясняют растущей популярностью безналичных переводов. По их данным, через банкоматы россияне часто пополняют счета для дальнейших переводов родным и близким или вносят платежи по кредитам.

В августе текущего года доля просроченных кредитов россиян вернулась на допандемический уровень.