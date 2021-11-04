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Налоговый режим для малого бизнеса могут улучшить

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Минфине предложили смягчить налоговую ставку для малых предприятий до 7% от доходов и до 18% от формулы «доходы минус расходы». Об этом сообщало издание Forbes. Власти рассматривают два варианта налоговой ставки в новом налоговом режиме для микро- и малых предприятий. Это «автоматизированная система налогообложения», разрабатываемая ФНС и другими ведомствами с июля.

Одна система предполагает ставку 7% от доходов или 18% за вычетом расходов, по второму — 8% или 20%.

Получается, что налоговые ставки станут выше, чем при старой упрощенной системе налогообложения (УСН), так называемой «упрощенки». Но зато предпринимателей освободят от уплаты страховых взносов за сотрудников, подачи отдельной отчетности и предоставят другие льготы.

Ранее сообщалось, что корпорация МСП соберет и передаст правительству список проблем бизнеса в регионах из-за антиковидных ограничений

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