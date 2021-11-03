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Посол Украины Мельник назвал «Северный поток — 2» «ножом в спину» от ФРГ

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Global Look Press

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является крупнейшей геополитической ошибкой уходящего немецкого правительства. Он также назвал проект «ножом в спину» Киева. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью RND.

По его словам, украинская сторона была шокирована официальной позицией Министерства экономики и энергетики Германии, которое заявило об отсутствии оговорок в контексте эксплуатации российского трубопровода. Мельник также указал на то, что Берлин не проводит консультации с Киевом по вопросу «Северного потока — 2».

Он считает, что ФРГ таким образом нарушает свои обязательства по Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

«Северный поток — 2» остается ножом в спину Украине, что приведет к огромной потере доверия к Германии в следующие несколько десятилетий», — заключил украинский посол.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором запуске «Северного потока — 2». В свою очередь, оператор проекта трубопровода Nord Stream 2 AG рассказал о том, что была сварена последняя труба газопровода.

Позже агентство Bloomberg сообщило, что процесс получения разрешения от Федерального сетевого агентства ФРГ на запуск «Северного потока — 2» может затянуться вплоть до 8 мая 2022 года.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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