В Германии 100 поставщиков с августа повысили цены на газ для населения

В Германии продолжает расти стоимость электроэнергии и газа. По данным онлайн-площадки сравнения предложений Check24, с августа 98 компаний по обслуживанию бытовых потребителей объявили об увеличении цен на газ.

Три компании увеличили цену более чем в два раза. В среднем же рост цен на газ составил 17,3%. В сентябре число компаний — поставщиков газа, повысивших цены, было еще около 50.

Так коммунальные платежи одного домохозяйства в Германии могут вырастит на €263.

Основной причиной повышения цен является увеличение мирового спроса на энергоносители из-за экономического подъема после пандемийного кризиса.

Ранее сообщалось, что Молдавия вернет одолженный у Украины и Румынии газ.