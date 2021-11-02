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Китайцев призвали поменьше есть, чтобы в стране остались продукты на зиму

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Depositphotos

Власти Китая призвали граждан запастись продуктами на зиму из-за ковидных ограничений. Также местные власти просят обеспечить поставки овощей и предметов первой необходимости на период приближающейся зимы. Об этом сообщает Financial Times.

Китайские власти опасаются по поводу экстремальных погодных условий, которые могут негативно повлиять на производство и транспортировку продуктов питания. Кроме того, чем ближе зима, тем выше становятся цены на еду.

Так, в последние несколько недель в Китае наблюдаются проливные дожди, которые залили основные производственные регионы на севере страны. Также была затоплена провинция Шаньдун, которая является ведущим регионом по производству растительных продуктов, передает издание.

В связи с этим, китайские власти разработали план действий, в котором говорится, что посетители ресторанов не должны заказывать еды больше, чем им нужно. Подобное заявление вышло в тот момент, когда в стране произошла новая вспышка коронавируса, и был введен ряд ограничений для населения.

Ранее стало известно, что приготовить борщ на Украине стало на 5,5% дороже за прошедший год из-за роста цен на основные продукты в его составе. Это показал «индекс борща», опубликованный «Офисом эффективного регулирования».

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