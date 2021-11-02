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Песков подтвердил планы «Газпрома» по наращиванию поставок топлива в Европу

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Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу после 8 ноября, когда будут заполнены ее собственные газовые хранилища.

«Россия выполняет все обязательства [по поставкам газа], выполняет четко и даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента России [Владимира Путина] на этот счет, конечно же, остается в силе», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

27 октября Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» после закачки газа в российские подземные хранилища начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПГХ. Завершение закачки топлива в российские ПГХ запланировано на 8 ноября.

Немецкая газета Welt позднее сообщила, что российскому лидеру удалось одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. По мнению издания, «почти случайно замечание Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением».

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