Додон заявил, что тариф на газ для жителей Молдавии вырастет минимум в два раза

Бывший президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что тариф на газ в стране для рядовых потребителей может вырасти минимум в два раза. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению политика, это автоматически приведет к росту цен на продукты и услуги.

22 октября парламентом Молдавии был введен режим ЧП на 30 дней из-за энергетического кризиса. 29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Ранее Молдавия опубликовала протокол переговоров с «Газпромом». В нем перечисляются вопросы, которые поднимались в ходе переговоров. Среди них урегулирование задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом», деятельность «Молдовагаз» в условиях внедрения Молдовой Третьего энергетического пакета, а также создание контрактной базы условий поставок газа в Молдавию.