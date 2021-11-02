Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Назван объект, с которым в октябре столкнулась подлодка США... 01:26
Полет Crew Dragon-3 к МКС отложили из-за проблем со здоровьем у члена... 01:19
Усик поделился мнением о возможном поединке с Тайсоном Фьюри 01:18
«Спутник» признали словом года в России 01:15
Зеленский пригласил Трюдо на Украину с рабочим визитом 01:13
Футболист сборной Украины резко высказался о геях 01:10
Исландский футболист пережил остановку сердца во время матча чемпионата Норвегии 01:01
Каждый второй россиянин вегетарианство оценивает положительно, но мясо ест 01:00
Помощник режиссера фильма с Болдуином после стрельбы призвал киноиндустрию... 00:58
На Украине призвали власти страны готовиться к эскалации конфликта... 00:49

Додон заявил, что тариф на газ для жителей Молдавии вырастет минимум в два раза

close
100%
Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА «Новости»

Бывший президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что тариф на газ в стране для рядовых потребителей может вырасти минимум в два раза. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению политика, это автоматически приведет к росту цен на продукты и услуги.

22 октября парламентом Молдавии был введен режим ЧП на 30 дней из-за энергетического кризиса. 29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.

Ранее Молдавия опубликовала протокол переговоров с «Газпромом». В нем перечисляются вопросы, которые поднимались в ходе переговоров. Среди них урегулирование задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом», деятельность «Молдовагаз» в условиях внедрения Молдовой Третьего энергетического пакета, а также создание контрактной базы условий поставок газа в Молдавию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть