Россиянам расcказали о плюсах оплаты наличными

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что в некоторых случаях оплата наличными дает ряд преимуществ. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Один из примеров — возврат средств за возвращенные товар. Если на карту деньги вернутся в течение нескольких дней, то наличные покупатель обычно получает сразу.

«Возврат должен быть оформлен в течение 14 дней после покупки, а средства должны быть возвращены в течение десяти дней», — напомнил эксперт.

Переславский посоветовал держать при себе наличные, если вы идете на рынок или в небольшой магазин — там многие по-прежнему не принимают карты. Как правило, продавцам модно перевести деньги через приложение, но это может отразиться на покупателе путем блокировки карты или лишних вопросов от банка — за день через одну палатку могут пройти много людей с примерно одинаковыми суммами переводов.

Финансист также посоветовал путешественникам иметь при себе наличные, особенно при поездках за границу.

«Иногда туристы забывают предупреждать банк об отъезде, и карта может оказаться заблокированной, во-вторых, конвертация бывает невыгодной, если держатель карты меняет деньги не через биржу, а через банк. Поэтому с этой стороны, равно как и из-за возможности потерять портмоне или просто карту, лучше всегда иметь с собой определенный запас наличных», — предупреждает Переславский.

Ранее финансист предупредил о рисках переводов на дебетовые карты.