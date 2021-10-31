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Средняя ставка по потребительским кредитам выросла на 1 пункт за октябрь

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Средняя ставка по потребительским кредитам в России за октябрь 2021 года выросла на 1 пункт, сообщает газета «Известия».

При этом, средняя ставка по ипотечному кредиту увеличилась на 0.3 процентных пункта. Основной причиной роста ставок стал рост ключевой ставки Банка России — в октябре регулятор повысил этот показатель в шестой раз подряд, до 7,5%.

Наиболее значительные изменения отмечаются в ставках, которые предлагают ВТБ и «Промсвязьбанк» — у этих банков ставки выросли в диапазоне 1,8-2 пункта.

По оценке финансового маркетплейса «Сравни.ру», средняя минимальная ставка по потребительскому кредиту составила 9,36%, а средняя максимальная ставка — 17,53%.

Ранее была названа средняя сумма потребительского кредита в России.

В августе текущего года этот показатель достиг 268,5 тыс. рублей.

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