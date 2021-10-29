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Юрист назвал способ дважды получить налоговый вычет за квартиру

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Юрист Иван Соловьев рассказал в интервью агентству «Прайм», как второй раз получить налоговый вычет за покупку квартиры.

Согласно статье 220 Налогового кодекса России, гражданин может рассчитывать на получение имущественного налогового вычета при новом строительстве либо приобретении в России жилых домов, квартир, комнат, земельных участков для индивидуального жилищного строительства или участков, на которых находятся приобретаемые жилые дома.

До 1 января 2014 года налоговый вычет можно было получить лишь один раз независимо от стоимости приобретаемого объекта. Но из-за того, что стоимость жилья во многих регионах страны не «дотягивала» до максимально установленного размера вычета, покупателям приходилось приобретать более дорогие объекты или «возвращать» меньшие, чем предусмотрено законодательством, суммы налогового вычета.

Согласно новым правилам, тот, кто купил квартиру до 2014 года стоимостью менее 2 млн рублей, но получил меньшую, чем положено, выплату, может при приобретении второго объекта недвижимости дополучить сумму налогового вычета.

Юрист подчеркнул, что это не означает появления повторного права на получение вычета. Он посоветовал в такой ситуации обращаться за получением недовыплаченных сумм в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимости или непосредственно и к своему работодателю. Кроме того, при получении собственником квартиры основного налогового вычета до 2014 года, при покупке нового жилья он вправе претендовать и на получение вычета по кредитным процентам, добавил Соловьев.

Ранее сообщалось, что с 21 мая в России упростили процедуру получения налогового вычета при покупке жилья и операций индивидуальными инвестиционными счетами.

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