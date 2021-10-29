В Раде заявили, что Россия прекращает поставки энергетического угля на Украину

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия прекращает поставки энергетического угля на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что такой уголь завозили на украинскую территорию компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ).

По его словам, это «похоже на энергетическую войну». Парламентарий отметил, что поставки будут приостановлены 1 ноября текущего года.

Крупнейшие компании тепловой генерации ДТЭК Энерго, Центрэнерго и Донбассэнерго покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. При этом дефицит угля наблюдается в стране с начала года.

Ранее сообщалось: депутат Рады Людмила Буймистер заявила, что Россия «убивает» энергетику Украины. По ее словам, импорт электроэнергии из России и Белоруссии убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации.