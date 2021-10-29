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Минэкономразвития предложило помогать малоимущим продовольствием

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Пресс-службы «Фонда продовольствия «Русь»

Министерство экономического развития России предложило помогать малоимущим продовольствием в рамках комплекса мер по борьбе с инфляцией, сообщает газета «Известия».

«Власти вновь вернулись к обсуждению продовольственной помощи малоимущим: Минэкономразвития предложило включить такую инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией», — сообщили источники, близкие к Минэкономразвития.

Другие меры предполагают организацию прямых контактов между ритейлерами и фермерами-поставщиками, создание федерального проекта поддержки аграриев-производителей плодоовощной продукции, а также перевод личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки.

На данном этапе, предложения находятся в стадии обработки и подготовки.

Ранее в Минэкономразвития рассказали о «черных лебедях» инфляции.

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