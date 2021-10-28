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«Газпром» пока не смог договориться с Молдавией о поставках газа

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Aurel Obreja/AP

Переговоры председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера c вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну и председателем правления «Молдовагаз» Вадимом Чебаном по вопросам поставок российского газа продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

Итоги встречи в сообщении не приводятся. При этом действующий контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы истекает в понедельник, 1 ноября.

По данным «Газпрома», в 2020 году они поставили в Молдову 3,05 млрд куб. м газа, что на 5,5% больше, чем годом ранее (2,89 млрд куб. м).

Президент Молдавии Майя Санду считает, что переговоры затянулись, так как правительство страны желает получить лучшую цену на газ.

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