В Молдавии объяснили, почему затянулись переговоры с Россией по газу

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что переговоры с российской компанией «Газпром» затянулись, так как правительство страны желает получить лучшую цену на газ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Переговоры с «Газпромом» длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться», — уточнила Санду на заседании Высшего совета безопасности.

При обсуждении энергетического кризиса Санду обратила внимание, что переговоры с «Газпромом» будут продолжены. При этом она лично затронула вопрос, связанный с пролонгированием контракта, при общении с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

«На этой неделе было много мероприятий и встреч по обсуждению газового вопроса, я лично по телефону обсуждала с Дмитрием Козаком возможность подписания газового контракта», — уточнила президент Молдавии.

Ранее сообщалось, что ЕС не может возместить Молдавии разницу между текущей ценой газа и предлагаемой «Газпромом».

Также власти Молдавии обратились к Германии за помощью в разрешении газового кризиса в стране.