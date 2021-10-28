Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Подмосковье после 8 ноября хотят ввести QR-коды 20:05
The Economist предложил Европе альтернативы российскому газу 19:59
Бывший глава фан-клуба «Спартака», избивший журналиста, обжаловал арест 19:58
В Петербурге общепиту и досуговым заведениям запретили с 8 ноября работать... 19:57
Штат Флорида подал иск против Байдена из-за обязательной вакцинации для ряда граждан 19:55
Источник: Глушаков сдавал матчи в «Спартаке» 19:45
Большая часть госпитализированных в Подмосковье не были привиты 19:44
Жителей Нижегородской области возмутила скульптура атлета с выгнутыми руками 19:38
Кузьмина покинет пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики 19:34
У Федосеевой-Шукшиной украли все сбережения и «алибасовское кольцо» 19:33

В Молдавии объяснили, почему затянулись переговоры с Россией по газу

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент Молдавии Майя Санду рассказала, что переговоры с российской компанией «Газпром» затянулись, так как правительство страны желает получить лучшую цену на газ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Переговоры с «Газпромом» длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться», — уточнила Санду на заседании Высшего совета безопасности.

При обсуждении энергетического кризиса Санду обратила внимание, что переговоры с «Газпромом» будут продолжены. При этом она лично затронула вопрос, связанный с пролонгированием контракта, при общении с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком.

«На этой неделе было много мероприятий и встреч по обсуждению газового вопроса, я лично по телефону обсуждала с Дмитрием Козаком возможность подписания газового контракта», — уточнила президент Молдавии.

Ранее сообщалось, что ЕС не может возместить Молдавии разницу между текущей ценой газа и предлагаемой «Газпромом».

Также власти Молдавии обратились к Германии за помощью в разрешении газового кризиса в стране.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть